Wat zit in het vaccin van Pfizer?

Pfizer is begonnen met de uitlevering van het vaccin tegen Corona. Maar wat zit er allemaal in het middel? Een kleine uitleg.

Het belangrijkste is natuurlijk de werkzame stof, het zogenoemde mRNA. Dat is een stof die genetische informatie over het virus bevat. Maar niet over het hele virus, alleen de bouwplannen voor de piekjes die zorgen dat het virus zich kan hechten aan menselijke cellen.

De informatie over deze piekjes traint het menselijk immuunsysteem om zich te verweren. Als er een echt virus het lichaam binnendringt, herkent onze afweer de piekjes en begint die op te ruimen en daarmee het virus zelf. Dat kan zich niet hechten en zo de ziekte niet doorgeven.

Het probleem van mRNA is dat het erg gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Om te zorgen dat het zijn bestemming in het lichaam bereikt, is het mRNA ‘verpakt’ in een soort kleine vetbolletjes, de lipide nanodeeltjes. Die lossen langzaam op en zorgen zo dat de genetische informatie aankomt.

Een ander belangrijk ingrediƫnt zijn zouten. Die zorgen dat het vaccin dezelfde zuurgraad heeft als het lichaam. Zo wordt het makkelijker opgenomen en is de kans op een allergische reactie kleiner. Ook zit er ordinaire suiker in het vaccin. Die beschermt het mRNA tegen schade als het middel diepgevroren wordt vervoerd.

Conserveringsmiddelen zitten niet in het vaccin van Pfizer.