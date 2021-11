Wat je niet moet doen als een enorme asteroïde op aarde afraast

Een enorme asteroïde suist op aarde af. Het gevaarte komt in onze dampkring terecht. Wat moet je beslist niet doen? Wie denkt dat het antwoord is ‘er niet op af rennen’, heeft het mis. Je bent of ver genoeg om het te overleven, of te dichtbij en dan maakt een paar meter rennen ook niet meer uit. Toch kan het juiste doen je een zware verwonding schelen.

Wat je dus niet moet doen is er naar kijken. Tot dat opmerkelijke advies komt professor Alan Duffy, een van de belangrijkste astronomen van Groot-Brittannië. Hij vertelde erover tegen de BBC naar aanleiding van een nieuwe Nasa-missie om grote asteroïden bij de aarde weg te houden.

Op het moment dat de asteroïde door de dampkring raast, wordt het ding zo heet dat het begint te gloeien. Daarbij geeft het heel veel licht af. Zoveel, dat het stuk puin feller is dan de zon op een onbewolkte dag. Veel van de gewonden van de Chelyabinsk meteoor boven Rusland (foto) waren mensen die een oogbeschadiging hadden omdat ze er recht heen hadden gekeken, vertelde Duffy.