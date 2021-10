Wat is de kortste route? Mensen hebben geen idee

Je moet van A naar B. Hoe ga je? Als je het aan je telefoon vraagt, krijgt vaak een heel andere route voorgeschoteld dan je zelf had gekozen. Mensen zijn namelijk vreselijk slecht in het bedenken van de kortste weg naar hun doel, zelfs als ze een stad of regio erg goed kennen. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers ontdekt.

Een team van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) analyseerde geanonimiseerde GPS-gegevens uit mobiele telefoons. Zo konden ze de routes van meer dan 14.000 voetgangers in Boston nagaan. In totaal omvatten de gegevens ruim 550.000 afgelegde routes. Hierdoor konden de onderzoekers met behulp van statische analyse bepalen hoe optimaal deze routes waren.

Het bleek dat voetgangers in de meeste gevallen niet de kortste weg naar hun bestemming volgden. In plaats daarvan weken zij sterk af van deze optimale route – soms heel sterk. Hoe verder weg de bestemming, hoe groter de afwijkingen van de kortste route. Waarom? Bij nadere analyse viel de wetenschappers een opvallend kenmerk van de bestudeerde voetgangersroutes op: de beginmeters.

Wanneer wij door de stad navigeren, kiezen wij onwillekeurig de route die ons in eerste instantie zo precies mogelijk naar onze bestemming brengt en waarbij wij ook de kleinst mogelijke afwijkingen van de richting van onze bestemming moeten maken naarmate de route vordert. Dus niet beginnen met links, rechts, links, maar op de weg die ogenschijnlijk naar het doel leidt, ook al is die langer.

Daarom nemen we ook vaak een andere terugweg, schrijven de onderzoekers in Nature Computational Science. We beginnen opnieuw met de route inschatten langs de weg die het meest direct naar huis lijkt te leiden.