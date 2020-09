Wat het over je zegt als Spotify je muzieksmaak goed voorspelt

Je zet Spotify aan, of Apple Music. Speel maar een deuntje, vertel je het systeem. En je krijgt exact de muziek waar je op zit te wachten. Die ene goede band, dat andere lekkere nummer. Heerlijk. Maar er is ook slecht nieuws: je bent waarschijnlijk een beetje een neuroot.

Dat zeggen onderzoekers van de Universit├Ąt Linz in Oostenrijk. Ze bestudeerden de kunstmatige intelligentie die playlists genereert op verschillende muziekplatforms. Daarnaast volgden ze 18.000 muziekliefhebbers op Last.FM en Spotify. Ze letten daarbij vooral op de suggesties die gebruikers kregen (‘misschien vind je dit ook leuk’).

Een weinig opzienbarende conclusie is dat mensen met een beperkte smaak de beste suggesties krijgen. Wie alleen van Country muziek houdt, krijgt ook alleen maar playlists in die categorie. Maar ook de psychische toestand van luisteraars speelt een belangrijke rol, ontdekten de Oostenrijkers.

Labielere personen, ook wel neuroten genoemd, krijgen ook erg goede suggesties. Dat komt omdat ze over het algemeen niet erg open staan voor nieuwe dingen. Dus krijgen ze voorgeschoteld waarvan is vastgesteld dat ze het leuk vinden. Wat deze personen prima vinden.

Deze maand is er online een grote conferentie over zogenoemde recommender systems (‘misschien vind je dit ook leuk’). Daar zullen de Oostenrijkers hun studie in detail presenteren.