Wat het niet dragen van een mondkapje over je zegt (en dat is niet mooi)

De hele bus draagt een mondkapje. Behalve die ene meneer daar, die is eigenwijs. Vindt zichzelf misschien een rebel, of de enige die weet hoe het écht zit. Maar wat zegt zijn weigering echt over hem? In ieder geval dat de kans behoorlijk groot is dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft.

Twee studies over reacties op Corona-maatregelen komen tot dezelfde conclusie. Mensen die weigeren om eenvoudige stappen te nemen om anderen veilig te houden, zitten vaak in wat de ‘duistere driehoek’ wordt genoemd. Zij hebben de stoornissen narcisme, psychopathie of Machiavellisme, of een combinatie daarvan.

De ene studie is uitgevoerd door de Stefan Wyszynski Universiteit in Warschau, de andere door onder andere de universiteit van Padova in Italië.

Om dit opmerkelijke fenomeen te onderzoeken, spraken de onderzoekers met 755 Poolse proefpersonen. Die kregen ook een psychologische test. Daaruit bleek dat een onwil om een mondkapje te dragen veel vaker voorkwam bij mensen uit de duistere driehoek. Zij gaven aan ook toiletpapier te hebben gehamsterd aan het begin van de pandemie.

Gevraagd waarom mensen weigeren om eenvoudige maatregelen te nemen, kwam vaak het antwoord terug dat het allemaal geen zin had. Bovendien gaven de narcisten aan dat ze hun eigen comfort belangrijker vonden dan anderen beschermen. Om diezelfde reden hadden ze gehamsterd: als zij maar genoeg spullen hadden.

Ook opmerkelijk: mensen uit de duistere driehoek zagen Corona vaak als een kans. Een mogelijkheid om een paar centen te verdienen. Misschien om mondkapjes te gaan verkopen aan de sukkels die zich wel aan de regels houden.

