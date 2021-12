Wat er in je buik gebeurt tijdens het Kerstdiner

Met de Kerst komen ook de onvermijdelijke eetfestijnen. Lockdown of niet, tijdens lunches en diners, krijgen we eindeloze gangen en een opeenvolging van lekkernijen vol vet, zout en suiker te verstouwen. Maar hoe slecht is het voor ons lichaam om ons zo vol te proppen dat we bijna uit de broek scheuren?

De eerste uitdaging voor het lichaam bij een schranspartij is een ongewone expansie van de maag, die een veel grotere voedselmassa dan normaal moet verwerken. Het orgaan heeft een elastische wand en is van nature ontworpen om zijn volume uit te breiden, maar overdrijven kan maagpijn, branderigheid, zuur, vermoeidheid en andere symptomen veroorzaken.

De belangrijkste problemen hebben echter niets te maken met mechanica. Wanneer voedsel zich ophoopt, vertoont de bloedsuikerspiegel een piek omdat koolhydraten (zoals die in aardappelen, brood en snoep) worden omgezet in glucose. Intussen verhogen de aan de stofwisseling gerelateerde vetten en zout, waar kerstmaaltijden vaak vol mee zitten, de bloeddruk en het cholesterolgehalte.

Bij gezonde mensen verdwijnen deze pieken binnen een paar uur na het beëindigen van een maaltijd en ontwikkelen zich slechts milde symptomen zoals een opgeblazen gevoel, brandend maagzuur, hoofdpijn en dergelijke. In sommige gevallen is het koud in vingers en tenen, omdat het meeste bloed naar de inwendige organen wordt geleid.

Problemen ontstaan bij chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Dan kunnen deze symptomen een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen. Juist mensen met deze aandoeningen moeten het rustig aandoen. Eten mag natuurlijk, maar niet te veel. En neem een appeltje na.