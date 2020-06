Wat er gebeurt als je een munt inademt

Hij was aan het darten en had daarbij een 1 cent munt tussen zijn lippen – waarom is niet helemaal duidelijk. Maar toen een andere darter hem op de rug sloeg, schrok een Duitser daar zo van, dan hij het geldstuk in zijn keel kreeg. Hij slikte het niet door, maar ademde het in.

Een paar maanden heeft het geldstuk daar gezeten. De man vergat het, hij had er geen last van. Tot hij chronisch begon te hoesten en zelfs een longontsteking kreeg. In een kliniek in het stadje Hamm is het geldstuk verwijderd. Het verblijf in het lichaam is niet alleen slecht geweest voor een long, het muntje zelf is compleet onherkenbaar. De koperen oppervlakte is gecorrodeerd.

Met de patiënt gaat het nu beter. De artsen hebben zijn munt met speciale apparatuur uit zijn long gehaald en nu hoest hij veel minder. Het muntje heeft hij gehouden, als geluksbrenger. De man had er ook in kunnen stikken.