Wat betekent het als Corona ‘endemisch’ wordt?

Steeds meer medische wetenschappers denken dat Corona endemisch aan het worden is. En dat zou goed nieuws zijn. Maar wat betekent dat woord eigenlijk?

Een ziekte die endemisch is, blijft beperkt tot een bepaald gebied. Daarbinnen steken mensen elkaar aan, maar het virus verspreidt zich niet exponentieel naar andere gebieden. Malaria is bijvoorbeeld endemisch in tropische landen, maar niet in Nederland. Bij ons is waterpokken een endemische ziekte.

In de endemische fase is een ziekte ook redelijk stabiel en steekt één persoon gemiddeld maar één andere persoon aan. Dat komt onder andere omdat veel mensen de ziekte al hebben gehad en daardoor immuniteit hebben ontwikkeld. Wel kan een endemische ziekte seizoensinvloeden hebben, zoals de griep. Die treedt vooral in de winter op.

Overigens is het nog niet zeker dat Corona endemisch is. Daarvoor stijgen de besmettingscijfers nog te hard. Ook kan een nieuwe mutatie de hele situatie nog veranderen. Medici vrezen vooral een combinatie van Delta en Omikron, de zogenoemde Deltakron variant. Als die de slechtste eigenschappen van beide mutaties combineert, zijn vooral de ongevaccineerden in gevaar.