Was Corona al in maart 2019 in Barcelona?

Onderzoekers hebben het Coronavirus in onbehandeld rioolwater uit Barcelona gevonden. Niet opzienbarend? Het water dateert uit maart 2019. Zou COVID-19 al een vol jaar eerder in Europa hebben rondgewaard dan eerder aangenomen? En hoe zit het dan met China?

Wetenschappers van de Universitat de Barcelona onderzochten verschillende monsters van rioolwater op het voorkomen van het virus. Daaronder water dat al meer dan een jaar onbehandeld was. Corona wordt door patiƫnten via de darmen uitgescheiden en komt zo in het riool terecht. Het is daar overigens niet meer besmettelijk.

De wetenschappers vonden de eerste overblijfselen van het virus in een monster van 15 januari 2020, anderhalve maand voor officieel het eerste geval is gesignaleerd in de stad. Maar toen ze nog oudere monsters gingen onderzoeken, bleek het ook in water van 12 maart 2019 te zitten. Alle andere monsters uit 2019 vertoonden het virus weer niet.

Wat is er aan de hand? Het meest waarschijnlijk is dat in het lab een fout is gemaakt. Een positieve staal kan de meetapparatuur hebben besmet. Of er is een fout gemaakt bij het testen van het genetische materiaal waaruit het virus bestaat. Of – en dat is de minst waarschijnlijke, maar ook meest opzienbarende mogelijkheid – het virus was daadwerkelijk al meer dan een jaar geleden in Europa.

Het onderzoek uit Barcelona is nieuw (het staat op de medRxiv server) en nog niet beoordeeld door andere wetenschappers. Dat betekent dat het nog erg vroeg dag is. Maar wellicht zou het goed zijn als ouder rioolwater uit andere steden ook wordt getest.