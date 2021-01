Waarschuwingssysteem voor volgende pandemie: Twitter

Hoe weten we of er een nieuwe Coronagolf aankomt? De beste manier is om Twitter te volgen. Italiaanse onderzoekers kamden door bergen tweets en zagen dat mensen in hun land al in januari 2020 veel tweets schreven met de woorden ‘droge hoest’ erin. Als er toen een systeem was geweest om dat op te pikken, had het land eerder maatregelen kunnen nemen.

De onderzoekers, van de universiteiten van Calabrië en Lucca, bekeken bijna een miljoen tweets in zeven Europese talen. Ze filterden alle tweets van officiële media eruit, zodat alleen gewone gebruikers overbleven. Alle tweets werden gecontroleerd op woorden die kunnen duiden op een longontsteking. In Italië en Frankrijk begonnen mensen deze woorden veel te gebruiken een maand voor het eerste officiële geval werd gemeld.

In Polen en Spanje begonnen mensen twee weken voor de eerste bevestigde gevallen van Corona over symptomen te tweeten.

Helemaal opmerkelijk werd het toen de onderzoekers de tweets analyseerden op waar ze vandaan kwamen. Het waren vooral de regio’s waar Corona in alle hevigheid losbarstte waar de meeste berichten over symptomen vandaan kwamen. Had iemand de analyse toen gemaakt, had ons veel ellende bespaard kunnen blijven.

De Italiaanse wetenschappers weten dat de sociale media hun beperkingen hebben. De verspreiding van nepnieuws (en daarmee ziekte) is er een van. Maar een analyse van enorme hoeveelheden tweets filtert dat er wel uit. Daarom pleiten ze voor een systeem dat de sociale media stelselmatig door kamt op medische termen. Dan zien we de volgende pandemie sneller aankomen, schrijven ze in Scientific Reports.