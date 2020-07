Waarom we wél mondkapjes moeten verplichten

Vandaag laat de overheid weten of we verplicht mondkapjes moeten gaan dragen in het openbaar. Waarschijnlijk is het antwoord nee, maar dat is onverstandig. Er zijn heel veel studies die aantonen dat mondkapjes – mits door iedereen gedragen – effectief zijn. Ook de wereldgezondheidsorganisatie WHO raadt het gebruik aan.

Een simpel experiment laat zien waarom. Mitch Moffit en Greg Brown, twee populaire Canadese biologen en Youtubers tonen aan wat er gebeurt als je door een katoenen mondkapje niest op een testschaaltje en de boel vervolgens eventjes laat staan.

Het experiment toont aan dat nogal wat bacteriën bij niezen zonder bescherming in je omgeving terechtkomen. Nu is Covid-19 een virus, maar de mechanische actie is in beide gevallen hetzelfde. Het masker werkt om ziekteverwekkers tegen te houden die anders misschien op mensen terecht waren gekomen.

Welke maskers werken? Uit eerdere experimenten weten we dat sommige materialen beter zijn dan andere. Bovendien zijn meerdere lagen effectiever als eentje. Drie lijkt het meeste tegen te houden terwijl je nog normaal kunt ademen.

Uit Nederlands onderzoek, van het RIVM notabene, blijkt bovendien dat die mondkapjes zorgen voor een constante herinnering dat er een pandemie gaande is. Mensen met mondkapjes houden meer afstand, omdat ze zich bewust zijn van mogelijke besmettingen. Alleen de overheid is er nog steeds niet achter.