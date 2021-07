Waarom we praters goede leiders vinden

Je wilt indruk maken op je werk, promotie verdienen naar die management functie. Hoe pak je dat aan? Door flink je mond open te trekken. Mensen die veel praten worden door anderen gezien als leiders, blijkt uit een nieuwe studie. Net als lange mensen.

Het Bass Center for Leadership Studies in de VS trekt deze conclusie na verschillende experimenten. Daarbij moesten vrijwilligers verschillende zakelijke en militaire simulaties doen. Een persoon moest de computer bedienen, de anderen beslisten wat hij of zij moest doen.

Na afloop kregen de proefpersonen de vraag voorgelegd wie ze dachten dat de leider in de groep was. In alle experimenten was dat degene die het meest had gesproken. Of die persoon zinnige dingen had gezegd of niet, was niet belangrijk.

Sterker nog, groepen waar één persoon bijna al het praten had gedaan, deden de simulatie veel slechter dan ploegen waar iedereen had meegepraat.

De onderzoekers ontdekten nog een factor die bepaalt of iemand leiderschapskwaliteiten krijgt toegedicht. Mannen krijgen 20 procent meer beoordelingen als leider, wat ze ook doen. Van zowel mannen als vrouwen. Zelfs als ze grotendeels hun mond houden. Mannen met een grote bek zijn dus helemaal leiders.