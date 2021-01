Waarom Trump zo populair is: zijn mannelijkheid

President Trump liegt aantoonbaar. Hij manipuleert en gaat vreemd. Zijn beleid is nooit echt van de grond gekomen. Toch is hij, ondanks zijn verkiezingsnederlaag, nog altijd heel populair. Hoe kan dat? Universiteit Penn State in de VS probeerde het te doorgronden. Wat ze vonden, was dat hij veel dankt aan zijn mannelijkheid.

Of, om meer precies te zijn, zijn hegemoniale mannelijkheid. Dat is een term uit de psychologie die aangeeft dat een man zich erg traditioneel en macho opstelt. Als krachtpatser, man die het vlees snijdt, kostwinner, iemand die het ‘de vrouwtjes’ wel eens zal uitleggen.

De universiteit deed onderzoek onder tweeduizend Amerikaanse stemgerechtigden en onderwierp ze aan allerlei tests. Daaruit bleek dat mensen die vinden dat mannen vooral zeer mannelijk en dominant moeten zijn, aanhangers van Trump waren. Mensen die voor emancipatie kozen, waren vrijwel altijd tegen de vertrekkende president.

Onder zijn aanhangers zitten nogal wat vrouwen. Ook die kijken naar de mannelijkheid van Trump als een van zijn goede kanten. Hegemoniale mannelijkheid staat in de traditionele Amerikaanse cultuur namelijk ook voor succes en doortastendheid. Films en series zetten dergelijke kerels vaak neer als overwinnaars, vrouwen als bijrollen die vooral mooi moeten zijn.

Het is niet ongebruikelijk voor Amerikaanse presidenten om hun macho kanten te benadrukken. Ronald Reagan profileerde zich nadrukkelijk als echte man, de Republikeinen als mannelijke partij. Tegenstanders krijgen vaker het verwijt slap en verwijfd te zijn. Zoals Trump tegen de aankomende president, ‘sleepy’ Joe Biden. Hillary Clinton kreeg van hem vaak het predicaat hysterisch opgeplakt.