Waarom Omikron milder is

De Omikron-variant van het Coronavirus is de drijvende kracht achter de nieuwe golf van infecties in veel landen. Dat komt vooral vanwege een besmettelijkheid die naar schatting meer dan vijfmaal zo groot is als die van de Delta-variant.

In het Verenigd Koninkrijk worden dagelijks honderdduizenden nieuwe gevallen gemeld, terwijl in de VS per dag meer dan een miljoen mensen besmet raken. Deze ontwrichtende aantallen leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal ziekenhuisopnamen.

Er is echter een wezenlijk verschil met wat zich tijdens de vorige golven heeft voorgedaan: niet alleen hebben Covid-patiënten in de overgrote meerderheid van de gevallen mildere symptomen en worden zij eerder ontslagen, maar ook lopen de intensive care-afdelingen niet vol.

Een reden hiervoor is dat Omikron minder agressief is dan de eerdere varianten. Meer dan 50 procent van de met Omikron besmette patiënten heeft verkoudheidsachtige symptomen, waaronder een loopneus, vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn, niezen en spierpijn.

Dergelijke symptomen leiden vrijwel nooit tot opname op intensive care-afdelingen. De virale circulatie is extreem, zodat er veel positieven zijn, maar slechts weinig mensen merken dat ze COVID-19 hebben.

In de regio New York bestaat tussen 50 en 65 procent van de positieven in het ziekenhuis uit patiënten die zich melden voor andere aandoeningen en niet voor Covid. Toch toont ook de studie uit die stad aan dat in de meeste gevallen mensen die op de intensive care belanden, niet gevaccineerd zijn. Omikron of niet.