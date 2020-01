Waarom mannen momenteel hun ballen insmeren met sojasaus

Het is misschien wel de meest merkwaardige trend ooit. Mannen die hun ballen insmeren met sojasaus en daarover berichten op sociale media. Vooral in de VS is de ketjap-test een dingetje aan het worden. ‘Voor de wetenschap’, zoals de soja-dippers zeggen.

Die wetenschappelijke claim begint met een onderzoek uit 2013. Toen ontdekten onderzoekers van het Monell Chemical Senses Center in de VS dat muizenmannetjes cellen op hun zakje hadden die overeenkomen met smaakpapillen in de mond. Later bleken die cellen ook bij mensenmannen voor te komen op het scrotum. De Britse krant Daily Mail schreef daarover een nogal sensationeel stuk: ‘smaakpapillen op je ballen!’

Fast forward naar nu. Het artikel is met een paar jaar alsnog trending geworden. Zodanig dat mannen op sociale media elkaar opjutten om na te gaan of ze inderdaad met hun zaakje kunnen proeven. En hoe doe je dat beter dan met sojasaus? De resultaten vallen overigens tegen.

Want de cellen op het scrotum lijken misschien een beetje op de cellen op je tong, proeven doen ze niet. Ze zijn ook niet aangesloten op zenuwen die smaaksensaties naar de hersens brengen. Waarom deze cellen er zijn, is wetenschappers nog niet helemaal duidelijk. Wellicht vormen ze een oude afslag van de evolutie, een fenomeen dat op meer plekken in je lichaam voorkomt.