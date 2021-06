Waarom lange mensen geen SP stemmen

Ben je voor hogere uitkeringen? Een flinke dosis huursubsidie voor de minderbedeelden? Dan is de kans dat je lang bent niet zo groot. Een nieuwe studie toont aan dat langere mensen weinig ophebben met de herverdeling van welvaart en andere linkse stokpaardjes. Het is geen cultureel fenomeen, het is in meerdere landen vastgesteld.

Het gaat om een studie van de University of Manchester in Groot-Brittannië. Onderzoekers van die universiteit ondervroegen 27.000 mensen in twintig Europese landen over hun ideeën over welvaart, overheidsbeleid en hun lengte. Er blijkt een duidelijke correlatie te zijn tussen lengte en rechts economisch gedachtengoed.

Het onderzoek is minder gek dan het lijkt. Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat sterke mannen ook weinig zien in links beleid. Hetzelfde geldt voor knappe mensen, die vind je eerder bij de VVD dan bij de SP. Het lijkt evolutionair geprogrammeerd: als je fysiek machtig bent, dan wil je die macht niet delen.

Ook de onderzoekers uit Manchester denken dat lengte een evolutionair voordeel is. Je torent letterlijk boven iedereen uit en je duldt geen maatregelen om iets van je status in te leveren; zelfs niet financieel, schrijven ze in het vakblad Evolution and Human Behavior.