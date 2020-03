Waarom krijgen zo weinig Afrikanen Corona?

Het Afrikaanse continent is tot nu toe gelukkig nog niet erg zwaar getroffen door de Corona pandemie. In Italië, een van de epicentra van de ziekteverwekker in Europa, worden nauwelijks mensen van Afrikaanse afstamming in ziekenhuizen behandeld, melden artsen. Experts zijn van mening dat dit geen toeval kan zijn.

Sommige Afrikaanse volkeren zijn mogelijk resistent tegen het coronavirus. ‘Dat is een hypothese die we moeten testen. We hebben momenteel geen mensen van Afrikaanse afkomst op onze afdelingen, of slechts in minimale mate’, heeft Massimo Galli, directeur van de afdeling infectieziekten van het Sacco-ziekenhuis op de Italiaanse zender Rai3 gezegd.

Het feit dat bijna geen Afrikanen in Italië aan het coronavirus lijden, zou kunnen bewijzen dat bepaalde etnische groepen niet door het virus worden aangevallen. Terwijl het immuunsysteem bij Europeanen en Aziaten openstaat voor het coronavirus, kunnen deze ‘poorten’ bij Afrikanen gesloten zijn. ‘Het is maar een theorie. Als we die kunnen bewijzen, kan dat betekenen dat de coronaramp enkele van de armste regio’s ter wereld wordt bespaard’, zei Galli in het interview met televisiestation.

In 36 van de 54 Afrikaanse landen komt Corona nu voor. De meeste gevallen zijn in Zuid-Afrika, waar een grote blanke populatie woont. Andere wetenschappers wijzen op het klimaat als oorzaak van het geringe aantal gevallen in Afrika.