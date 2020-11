Waarom je nooit te lang Zoom of Teams moet gebruiken

De vierde vergadering via Zoom of Teams die dag. Je voelt je uitgewrongen, leeg. Maar hoe kan dat eigenlijk? Op het werk vergader je immers fluitend. De wetenschap heeft het antwoord, online vergaderen is een uitstekend middel om in contact te blijven met collega’s, maar je moet het nooit te lang achter elkaar doen.

Wie te lang naar een scherm vol mensen kijkt, krijgt last van Digital Eye Strain, een fenomeen ontdekt door de Britse Aston University. Door je lage knipperfrequentie tijdens het kijken naar het scherm krijg je droge ogen. Daarnaast ontstaan na een tijdje problemen met dieptewaarneming door de korte afstand tot het scherm. Typische symptomen: pijnlijke of gespannen ogen, hoofdpijn, vage beelden, pijn in schouder- en nekspieren.

Hoe kleiner het scherm, hoe erger de klachten. Moet je via het beeldscherm vergaderen, doe het dan het liefst op een computer of tv, niet op je smartphone.

Zorg ook voor een goede internetverbinding. De kleinste vertraging zorgt voor stress bij de deelnemers. Onderzoekers van de TU-Berlin ontdekten dat we mensen die we met vertraging zien, inschalen als minder vriendelijk, minder actief, minder opgewekt, zelfingenomen, minder ambitieus en minder gedisciplineerd. Dus investeer in een wifi-booster voor je thuiskantoor.

Moet je toch veel vergaderen op afstand? Zet het beeldscherm dan zo nu en dan af en doe het alleen via de audio. Experts raden ook aan om tijdens het praten te lopen, niet te zitten. Het zorgt dat de hersens actiever blijven. Toch beeld nodig? Leid het signaal eens naar je televisie. Het grotere scherm zorgt dat je de anderen beter kunt ‘lezen‘ en zo efficiĆ«nter vergadert.