Waarom je nooit om een lening moet vragen om 12 uur

Je hebt je droomauto gevonden. Helaas is het prijskaartje te hoog om het ding cash te betalen. Dus moet je lenen bij de bank. In je mooiste kleren, met al je financiĆ«le paperassen. Zou je de lening krijgen? Dat ligt aan…

…het moment dat je een afspraak hebt met een bankier. Dat zeggen onderzoekers van de University of Cambridge in Groot-BrittanniĆ«. Ze volgden dertig bankiers gedurende een halfjaar. In die tijd beoordeelden zij 26.500 aanvragen voor een lening. Hoe dichter het bij lunchtijd kwam, hoe vaker de bankiers een leningsaanvraag afkeurden.

Na het middageten ging het snel weer beter met de aanvragen. Maar dat laatste uur voor de boterhammen was slecht voor de bank. Per bankier kan het wel een half miljoen euro schelen aan niet ontvangen rente.

Het fenomeen van de pre-lunch dip is niet nieuw. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat je bij de rechter vlak voor de middag een zwaardere straf krijgt. De menselijke hersens hebben rust nodig, zo lijkt het. Vooral bij mensen die ingewikkelde beslissingen moeten maken. En voedsel. Maar niet te veel. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met een erg volle maag ook slechte beslissingen nemen.

Het Nederlandse broodje kaas tussen de middag is dus zo gek nog niet.