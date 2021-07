Waarom het zo regent in Europa

Het weer op het hele noordelijk halfrond lijkt van slag. Terwijl het keihard regent in Duitsland en de Benelux, is het in Scandinavië, Siberië en Canada extreem warm. Deze zaken staan allemaal met elkaar in verband.

Boven Scandinavië ligt namelijk een zogenoemd Omega Blok, een gebied van zeer hoge druk dat de winden op grote hoogte verandert. In 2019 was er ook al eens zo’n blok boven noordelijk Europa, alleen toen zat Nederland daar ook onder en hadden we ook hier een extreem warme zomer.

Een Omega Blok heet zo, omdat het de vorm heeft van de Griekse letter: een bolletje met twee haakjes eraan. Binnen die haakjes vormen zich altijd twee krachtige lagedrukgebieden. Eentje daarvan hangt boven westelijk Duitsland en brengt daar de vele regen. Het rampzalige aan een Omega Blok is dat het vaak niet beweegt, de regen valt dus steeds op één plek.

In 2010 was er ook zo’n blok boven Rusland, dat extreme overstromingen in Pakistan veroorzaakte, met duizenden doden. Grote hitte en flinke regenval horen in deze systemen bij elkaar. Soms kunnen deze afwijkingen weken blijven hangen en het weer – en de samenleving – overal totaal in de war schoppen.