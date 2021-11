Waarom de mensheid kouder wordt – allang geen 37 graden meer

Wat is je lichaamstemperatuur? Geen prijs als je 37 graden hebt gezegd. Gemiddeld zijn we 36,6 graden, maar we worden steeds koeler. Een nieuwe studie van de Amerikaanse Harvard University toont aan dat de teruggang al twee eeuwen bezig is en zowel in de ontwikkelde wereld als bij stammen diep in het oerwoud aan de gang is.

Mannen die rond 2000 zijn geboren, zijn gemiddeld zelfs 0,59 graden koeler dan mannen uit 1820. Voor vrouwen is het 0,32 graden sinds 1890. In de negentiende eeuw begonnen artsen hun pati├źnten geregeld de temperatuur te nemen, zodat we een goed beeld hebben hoe warm mensen toen waren.

De grote vraag is natuurlijk waarom. Lange tijd is gedacht dat onze betere medische zorg heeft bijgedragen aan koelere temperaturen. Wie minder ontstekingen heeft, heeft een minder hoge lichaamstemperatuur. Maar de onderzoekers uit Harvard ontdekten dat een stam diep in het regenwoud van Bolivia dezelfde verkoeling heeft meegemaakt. Daar is nagenoeg geen medische zorg.

Zij denken dat het ligt aan onze lichamelijke activiteit. Hoe meer je beweegt, hoe hoger je temperatuur, zelfs uren daarna nog. Allerlei technieken hebben ons leven gemakkelijker gemaakt, zelfs in de bossen van Bolivia. Daardoor hoeven we minder te doen. Op basis van de verschillen in temperatuur met tweehonderd jaar geleden, denken de Amerikanen dat we een half uur inspanning minder zijn gaan leveren per dag.

Dat is net die ene wandeling waarvoor we nu de bus nemen. Of dat dorsen van graan, dat nu machinaal gaat. Door consequent minder te bewegen, zijn we afgekoeld. Vet kan ook een rol spelen, schrijven ze in het vakblad Current Biology. Hoe meer je hebt, hoe beter geïsoleerd je bent, hoe koeler je blijft.