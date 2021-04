Waarom AstraZeneca – heel af en toe – tot trombose leidt

Op tientallen miljoenen injecties met het Corona vaccin van AstraZeneca zijn enige tientallen gevallen van trombose geconstateerd. Het is dus een zeer zeldzame bijwerking, die alleen bij mensen jonger dan 60 lijkt op te treden. Maar wat gebeurt er in die uitzonderlijke gevallen? Dankzij een van de mensen die hieraan is overleden, weten we dat nu.

Het gaat om een 49-jarige verpleegkundige uit het Oostenrijkse Zwettl, die in februari tien dagen na haar vaccinatie overleed. Haar lichaam is door het universiteitsziekenhuis van Wenen onderzocht. Het viel de artsen daarbij op dat het bloed van de vrouw minder bloedplaatjes bevatte. Daarop had het lichaam gereageerd door eiwitten aan te maken.

Dat eiwit, PF4 genoemd, zorgt bij een wond voor stolling van het bloed, waardoor een korstje ontstaat. Maar in het lichaam is het schadelijk. Vandaar dat de vrouw ook weer antilichamen tegen het eiwit had aangemaakt. Toen dat de PF4 in haar lichaam probeerde op te ruimen, begon het eiwit te stollen. Een van die stolsels kwam in haar hersens terecht. Daardoor stierf de vrouw.

Wat veroorzaakt deze bijwerking? Een AstraZeneca vaccinatie bevat 50 miljard virusdeeltjes. Dat zijn genetisch gemanipuleerde verkoudheidsvirussen die het immuunsysteem helpen voorbereiden op een infectie met Corona. In zeer zeldzame gevallen kan een DNA-streng uit zo’n virus vrijkomen, denken de Oostenrijkers. Deze bindt zich waarschijnlijk aan bestaande PF4 eiwitten. Als reactie daarop maakt het lichaam meer PF4 aan.

Een naam voor die aandoening is er ondertussen ook al: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia of kortweg VITT, schrijven de onderzoekers in het New England Journal of Medicine.