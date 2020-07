Waarom antidepressiva in drinkwater een goed idee is

Waarom plegen mensen op de ene plek vaker zelfmoord dan op de andere? Waarschijnlijk heeft het te maken met lithium in het drinkwater. Deze stof is een bekend middel tegen depressies, maar het komt ook van nature voor in de aarde. Waar het veel aanwezig is, komt het vanzelf ook in het drinkwater terecht.

Op die plekken komt veel minder zelfmoord voor, ontdekten wetenschappers van de Britse Brighton and Sussex Medical School.

Ze analyseerden het water van 1.286 plaatsen in Japan, Oostenrijk, de VS, Engeland, Griekenland, Italiƫ en Litouwen. De gemiddelde lithiumgehaltes in de drinkwatermonsters varieerden van slechts 3,8 microgram per liter tot 46,3 microgram per liter, met een paar gemeenschappen met een piek boven 80. Psychologen schrijven bij depressie vaak pillen van 200 milligram voor. Daarvoor zou je vele tientallen liters moeten drinken.

Op de plekken waar veel in het water aanwezig was, pleegden mensen duidelijk minder zelfmoord. Sluitend bewijs voor de werking van lithium in drinkwater is het niet, in sommige gebieden drinken mensen meer uit flessen dan uit de kraan, maar de correlatie is wel heel krachtig.

Dat zou pleiten voor het toevoegen van lithium aan het drinkwater. Eerdere onderzoeken hebben ook al een link gevonden tussen lithium in het drinkwater en verminderde agressie en dementie onder inwoners. Het hele volk aan de antidepressiva, het is misschien even wennen, maar de maatschappij zou er een stuk leuker van worden, schrijven de onderzoekers in het vakblad The British Journal of Psychiatry.