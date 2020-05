Waardeloos! Storm van kritiek op groot Corona-onderzoek

In wetenschappelijke kringen is grote ophef ontstaan over een belangrijk Corona-onderzoek. Vorige maand publiceerde het Charité ziekenhuis in Berlijn een document waarin stond dat kinderen net zo besmettelijk zijn als volwassenen. Het was voor de Duitse overheid aanleiding om de scholen dicht te houden.

Kletskoek, zeggen andere onderzoekers wereldwijd nu. Je kunt dat helemaal niet concluderen uit de onderzoeksgegevens.

De kritiek komt niet van de minsten. Wetenschappers van Cambridge University, Universität Zürich en Cornell University in New York vegen de vloer aan met de studie. Die zou een veel te kleine groep kinderen hebben onderzocht. Daardoor is een vertekend beeld ontstaan. Ook zouden de Duitsers hun weinige gegevens ook nog eens verkeerd hebben geïnterpreteerd.

Wie wel goed rekent, komt tot de conclusie dat geïnfecteerde kinderen juist tot wel 90 procent minder besmettelijk zijn dan volwassenen, zeggen statistici van de Universität Bonn, ook in Duitsland. David Spiegelhalter, professor in de statistiek uit Cambridge, raadt op Twitter zelfs aan om de hele studie terug te trekken, zo veel fouten staan er in.

Probleem bij veel studies over Corona is dat ze momenteel snel worden uitgevoerd en gepubliceerd. Normaal zit er nog een stap tussen, als collega’s van de onderzoeker commentaar mogen geven en opmerkingen kunnen maken. Deze peer review is van groot belang voor goede wetenschap. Dat commentaar komt nu pas achteraf en kan snoeihard zijn, zoals hij het Charité onderzoek.

Op basis van dat advies blijven de scholen in Duitsland voor een groot gedeelte dicht, in Nederland gaan op 8 juni de basisscholen weer helemaal open.