Waanzinnig: terugtrekkend ijs toont ‘snelweg’ van Vikingen

Klimaatverandering is niet alleen maar slecht nieuws. Ook in Noorwegen smelt het ijs. Onder een van de tot nu toe permanente ijskappen komen de afgelopen tijd prachtige voorwerpen van de Vikingen tevoorschijn. Zij gebruikten de Lendbreen-bergpas in midden-Noorwegen als een doorgaande weg van oost naar west, blijkt nu.

Dat blijkt uit het grote aantal voorwerpen dat met reizen te maken heeft. Zo zijn er hoefijzers en sneeuwschoenen aangetroffen in Lendbreen. Uit datering blijkt dat ze rond duizend na Christus zijn achtergelaten door reizigers. Archeologen noemen het al de ‘Viking snelweg’.

Lendbreen is een geweldige vondst voor iedereen die zich met de oudheid bezighoudt. De voorwerpen die tevoorschijn komen vertellen het verhaal van een bevolking die zeer mobiel was. Niet alleen letterlijk, maar de voorwerpen duiden ook op een grote sociale mobiliteit en maatschappelijke organisatie. Zo zijn er objecten voor dierverzorging aangetroffen.

Het gletsjerijs heeft allerlei organische materialen geconserveerd die anders verloren zouden gaan. Archeologen vonden tussen 2015 en 2019 leer, botten, hout en wol, waardoor we een zeldzame blik kunnen werpen op het dagelijks leven van de mensen die eeuwen geleden door de Jotunheim-bergen zijn getrokken.

Zo vonden archeologen onder meer schoenen, wanten en kleding, zelfs een compleet wollen tuniek uit de derde eeuw na Christus; een houten tondeldoos, sleeën, tentharingen en een klein mes. Noorse archeologen hebben hun complete lijst met vondsten nu gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Antiquity.