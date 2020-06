Waanzin: we kunnen handgebaren ‘horen’

De meeste mensen praten met hun handen. Ze maken gebaren terwijl ze spreken. Maar waarom eigenlijk? Nieuw onderzoek toont aan dat het wel degelijk een functie heeft. Sterker nog, als we iemand niet zien, maar wel horen praten – door een telefoon bijvoorbeeld – dan kunnen we ‘horen’ of die persoon zijn handen gebruikt.

Aan de University of Connecticut ontdekten ze tijdens experimenten bovendien dat mensen harder gaan praten als ze hun handen veel gebruiken om nadruk te geven. Door het aanspannen van spieren in het bovenlichaam creëren sprekers een krachtigere klankkast. Het is waarschijnlijk dat iets luidere volume dat mensen kunnen horen tijdens een telefoongesprek.

Voor deze studie luisterden mensen naar opnames van klanken (geen woorden) terwijl de spreker al dan niet een hakkende beweging maakte met zijn hand.

Blijft de vraag wat ons beweegt om handen te gebruiken tijdens een gesprek. Volgens de onderzoekers proberen we daarmee nadruk te leggen op bepaalde woorden. Doordat het spreken luider wordt, krijgen onze woorden ook meer kracht.

(Pnas)