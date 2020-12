VS vaccineert al miljoen mensen

In de Verenigde Staten hebben al een miljoen mensen een injectie gehad met het vaccin tegen Covid-19. Daaronder de bekende epidemioloog Anthony Fauci (foto). In het land zijn twee vaccins goedgekeurd, van de firma’s Pfizer en Moderna. Nederland vaccineert pas vanaf 8 januari en begint eerst rustig aan.

De mededeling kwam van het hoofd van Operation Warp Speed, het programma om snel een vaccin te ontwikkelen en aan veel mensen te geven. Einde van het eerste kwartaal van komend jaar moeten al 100 miljoen mensen een vaccin hebben ontvangen.

De VS is een van de ergst getroffen landen als het om Corona gaat. Al 320.000 mensen zijn gestorven aan het virus. Maar Nederland is in nieuwe gevallen per miljoen inwoners de VS inmiddels voorbij. In de VS is het inmiddels doodsoorzaak nummer één, na kanker en hartziektes.

In Groot-Brittannië zijn al meer dan 200.000 mensen ingeënt. Het land zal voor Nieuwjaar ook het Oxford vaccin goedkeuren, is de verwachting.