VS vaccineert 6 miljoen mensen in weekend

Afgelopen weekend hebben meer dan zes miljoen mensen in de Verenigde Staten een vaccinatie tegen Corona ontvangen. Het is de grootste groep in de geschiedenis van deze pandemie en waarschijnlijk de grootste groep ooit in de historie van de geneeskunde. Dat blijkt uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Het gaat om 3,12 miljoen doses op zaterdag en 3,04 miljoen op zondag. Normaal vaccineert de VS gemiddeld 2 miljoen mensen op een dag. Daarmee is de VS niet alleen de wereldkampioen Corona-doden – meer dan een half miljoen – maar ook de kampioen vaccineren. Tweederde van de mensen boven de 65 heeft minstens een injectie gehad.

Daarmee gaat president Joe Biden zijn belofte houden. Hij wilde in zijn eerste honderd dagen honderd miljoen mensen hun eerste injectie geven. Die periode is voor de helft voorbij en hij loopt flink voor op schema. Wellicht kan hij het aantal zelfs verdubbelen. Alle volwassenen zouden zo eind mei een vaccin moeten hebben.