Vrouwen in strips: overal bobbels

Stripfiguren zijn altijd overdreven. Ze hebben grote neuzen, reusachtige buiken of extreem ronde ogen. Maar een nieuwe studie uit de VS toont aan dat vooral vrouwelijke strip- en filmfiguren van DC Comics (Catwoman, Suicide Squat, Wonder Woman) overdreven bobbelig zijn.

De onderzoekers legden de afmetingen van 1.258 mannelijke en 505 vrouwelijke personages uit het DC Comics universum vast. Ze berekenden de verhouding schouder/romp voor mannelijke personages en de verhouding taille/heup voor vrouwelijke personages. De maatstaf voor hoe mannelijk of vrouwelijk een personage is.

Gemiddeld waren de mannelijke helden 1,85 meter en 100 kilo en waren hun schouders bijna twee keer zo breed als hun middel. De vrouwen waren gemiddeld 1,69 meter en 60 kilo en hun taille was 0,62 ten opzichte van hun heupen. Dat zijn idiote verhoudingen, de DC Comics figuren waren daarmee ook veel mannelijker en vrouwelijker dan de karakters uit Marvel, de grote concurrent.

Om vergelijkingsmateriaal te hebben, keken de onderzoekers naar de site Pornhub. Daar hadden vrouwen een gemiddelde lengte van ongeveer 1,62, en een gemiddeld gewicht van 53 kilo, met een taille/heup ratio van 0,687. Pornosterren zijn dus kleiner en minder rond dan de stripfiguren.

Mannelijke bodybuilders dan? Die hebben een gemiddelde lengte van ongeveer 1,60 meter, een gemiddeld gewicht van 100 kilo. Hun schouders zijn twee keer zo breed als hun heupen. Daarmee zijn ze qua grootte en vorm vergelijkbaar met mannelijke stripfiguren, maar beduidend kleiner en minder gespierd.