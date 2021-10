Vrouwen hebben het echt kouder dan mannen

Het is in de winter vaak de oorzaak van ruzie tussen mannen en vrouwen: hoe hoog moet de verwarming? Wetenschapper weten al een tijdje dat het komt door het verschil in stofwisseling tussen beide seksen. Vrouwen denken zelfs beter als het warm is. Maar Israëlische onderzoekers hebben ontdekt dat dit verschil veel groter is dan tot nu toe aangenomen en dat het in het hele dierenrijk voorkomt.

Biologen van de universiteit van Tel Aviv bestudeerden liefst 11.000 soorten vogels en vleermuizen. Hoe gedroegen die zich qua temperaturen? Bij bijna allemaal hebben de mannetjes een voorkeur voor koelere streken, terwijl de vrouwtjes daarheen gaan waar het warm is. Daardoor zijn bij veel soorten beide seksen een groot deel van het jaar van elkaar gescheiden.

De wetenschappers keken vooral naar vogels omdat die zeer mobiel zijn en dus zelf kunnen bepalen waar ze willen verblijven.

Daarom denken de Israëliërs dat het verschil in temperatuurperceptie tussen beide seksen al heel oud is en misschien zelfs teruggaat naar het begin van de evolutie. Ook bij veel zoogdieren is het verschil waar te nemen. Bijkomend voordeel: mannetjes en vrouwtjes komen elkaar maar een paar keer per jaar tegen voor het paren, daarna vallen ze elkaar niet lastig. Zeker bij soorten waar het mannetje agressief kan zijn, is dat prettig.

Maar dan heeft de evolutie buiten de mens gerekend, met verwarmde huizen. Hoewel misschien ook bij ons geldt: misschien moeten we eens wat meer afstand houden. De ene in een kamer met de verwarming aan, de ander lekker buiten.

Het onderzoek staat in Global Ecology and Biography journal.