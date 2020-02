Vrouwen en voetbal: vooral niet koppen

Vrouwelijke oud-profvoetballers hebben vaker last van artrose, met name in de knie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam.

Ook het brein van voormalige voetbalsters is anders. Ze doen het goed op algemene neurocognitieve testen, maar ze scoren slechter op verbaal geheugen en welbespraaktheid dan gepensioneerde topsporters van non-contactsporten.

Lagere scores op verbaal geheugen komen vooral door frequente kopballen. Verminderde welbespraaktheid kan komen door een verleden van meerdere hersenschuddingen.

Volgens het UMC is het noodzakelijk om de gezondheid van profvoetbalsters te verbeteren. Het zou bijvoorbeeld goed zijn om herhaaldelijke hersenschuddingen en botsingen van het hoofd te voorkomen. Sport heeft gunstige gezondheidseffecten, maar er zijn twee kanten aan de medaille. Het is vooral belangrijk dat artsen de schrikbarende kloof tussen actieve en gepensioneerde sporters wat betreft medische zorg dichten.