Vrouwen die ‘lesbisch klinken’ krijgen minder vaak baan

Je hoeft als vrouw niet eens lesbisch te zijn om te worden gediscrimineerd. Klinken als een lesbienne is genoeg om minder snel een baan te krijgen, zeggen onderzoekers van de Britse University of Surrey na een opmerkelijk experiment.

Eerst namen ze de stemmen van twaalf mannen en acht vrouwen op. Ze lieten die stemmen horen aan een groep proefpersonen met de vraag daaruit twee stemmen te zoeken van vrouwen die hetero klonken en twee stemmen die een lesbische klank hadden. Ook bij de mannen werden twee homo- en twee heterostemmen geselecteerd.

Vervolgens speelden de onderzoekers deze stemmen af voor een groep van driehonderdveertig willekeurige heteroseksuele proefpersonen. Die moesten een belangrijke vraag beantwoorden: wie van deze mensen zou je een baan geven?

De onderzoekers ontdekten dat homo-klinkende mannen en vooral lesbisch-klinkende vrouwen werden beschouwd als minder competent dan hun heteroseksueel klinkende tegenhangers. De proefpersonen achten hen minder geschikt voor belangrijke banen en ze rangschikten ze laag qua inzetbaarheid. Lesbisch klinkende vrouwen hadden zelfs geen voordeel bij het solliciteren naar stereotypisch mannelijke functies.

Eerder is dit onderzoek ook al uitgevoerd in ItaliĆ« met gelijke resultaten. Wat de uitkomst zou zijn in Nederland, traditioneel gezien als tolerant land, is natuurlijk niet bekend. Noch is bekend of de stemmen daadwerkelijk van lesbiennes waren, of van heterovrouwen die alleen maar lesbisch ‘klonken‘, wat dat ook mag zeggen.