Vrouwelijke superhelden zijn mannelijke creatie

Xena de Warrior Princess, Wonder Woman, Lara Croft: sterke vrouwelijke superhelden zijn in. Maar nieuw onderzoek toont aan dat ze vrijwel allemaal zijn bedacht door mannen. Onderzoekers van Marist College School of Science analyseerden vijftien fantasy-boeken van mannelijke en vijftien van vrouwelijke schrijvers.

Mannen creëerden veel vaker sterke vrouwen in hun boeken dan hun vrouwelijke collega’s.

Vrouwelijke hoofdpersonen die door vrouwen waren bedacht, hadden ook veel minder vaak speciale krachten en ze waren minder frequent in gevecht dan de vrouwen in boeken van mannen. Heldinnen die wel krachten hadden, raakten die in de boeken van vrouwelijke schrijvers aan het einde van het verhaal kwijt.

Vrouwelijke helden in boeken door mannen vochten vaak, waren sterk en konden ook mannen verslaan. In de meeste gevallen waren ze buitenaards of hadden ze de status van godin. In boeken door vrouwen waren de heldinnen meestal gewone vrouwen, die het toevallig moesten opnemen tegen kwade krachten. Vaak deden ze dat door slim te zijn, niet door te vechten.

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Evolutionary Behavioral Sciences.