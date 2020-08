Vrouwelijke politici bestrijden Corona beter

Als Mark Rutte serieus is over het verslaan van Corona, dan moet hij zijn baan opgeven aan een vrouw. Politica’s zijn namelijk beter in het bestrijden van Corona, schrijven onderzoekers van de University of Wisconsin-Madison in het Journal of Applied Psychology.

Ze keken naar de ontwikkeling van het virus in de staten van de VS. Waar een vrouwelijke gouverneur aan de macht was, vielen minder doden door het virus. De publieke optredens van deze vrouwelijke politici waren bovendien optimistischer en meer gericht op oplossingen dan op plekken waar mannen aan de macht waren.

De onderzoekers keken naar 250 publieke optredens van gouverneurs en zagen dat vrouwen empathischer waren en vaker woorden gebruikten die zorgden voor verbinding. Dat kan een rol hebben gespeeld bij de bereidheid van mensen om maatregelen te nemen die het virus indamden.

Ook internationaal doen vrouwen het goed. In Duitsland en Nieuw-Zeeland, beide landen met een vrouwelijke leider, vielen opmerkelijk minder doden dan in buurlanden met een mannelijke leider. Sommige mannen aan de macht bagatelliseerden het virus, of deden laatdunkend over de kans het te krijgen. Bolsonaro en Trump (hier op de foto met zijn Nieuw-Zeelandse collega Adern) zijn voorbeelden van deze manier van leidinggeven.