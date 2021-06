Vrouw heeft eetstokje in haar neus (en merkt niets)

Een vrouw in Taiwan heeft zonder het te weten twee stukjes eetstokjes in haar neus gehad gedurende een week. De stokjes zaten daar na een ruzie met haar zus. De 29-jarige vrouw ging naar de eerste hulp nadat ze was aangevallen door haar zus met houten eetstokjes terwijl ze aan de eettafel zat, zo valt te lezen in The Journal of Emergency Medicine.

De vrouw zei dat ze na de aanval een lichte bloedneus had gekregen en een zwelling in haar linkeroog. Artsen zagen dat ze twee kleine sneetjes onder haar oog en op haar neus had. Maar een röntgenfoto liet aanvankelijk niets ongewoons zien. Een week later begon de vrouw echter te vermoeden dat haar verwonding ernstiger was dan het leek. Dus ging ze terug naar het Hualien Tzu Chi ziekenhuis in Taiwan.

Een arts onderzocht de binnenkant van haar neus en zag stukjes eetstokje in haar neustussenschot, aldus het rapport. Een CT-scan toonde twee stukjes eetstokjes in haar sinussen. De vrouw moest worden geopereerd om de fragmenten, die respectievelijk 3,5 en 5 centimeter lang waren, te verwijderen, aldus het rapport. Ze ondervond geen chirurgische complicaties.

De artsen die de stukken hout verwijderden, schrijven in hun verslag dat het altijd verstandig is om neusholtes te inspecteren na gevechten met eetstokjes en niet alleen af te gaan op röntgenfoto’s, die vrijwel geen hout tonen.