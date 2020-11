Vreemd: sterfte in grote delen Europa ondanks Corona omlaag

In veel regio’s van Europa is in het voorjaar en de zomer overmatige sterfte geregistreerd als gevolg van de coronapandemie. Maar tegelijk daalde de sterfte in andere, grote delen van het continent. Dit zijn de bevindingen van de studie Regions and Cities at a Glance die de OESO maandag presenteerde.

Overmatige sterfte was het hoogst in Noord-Italië (Povlakte) en in de centrale regio’s van Spanje, met tot 80 procent meer doden. Naast deze twee bijzonder getroffen gebieden hebben ook de Britse regio Londen, de Spaanse regio Catalonië, de Oost-Italiaanse provincie Pesaro-Urbino en het Oost-Franse departement Haut-Rhin (zuidelijke Elzas) uitzonderlijk hoge sterftecijfers gekend. Nederland kende ook een oversterfte.

Maar in grote delen van Midden- en Oost-Europa is het sterftecijfer tussen februari en juni juist aanzienlijk gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2018/19. Dit geldt voor grote delen van Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Slowakije, Roemenië, maar ook voor Noorwegen en Griekenland, alsmede voor het grootste deel van Midden- en Zuid-Italië en Zuid- en West-Frankrijk.

Hoe dat kan, dat vermeldt het rapport niet. Maar het kan te maken hebben met verminderde vervuiling door de lockdown maatregelen en wellicht ook doordat de stress van iedere dag naar kantoor voor veel mensen wegviel.