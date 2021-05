Voyager sonde pikt geluid op buiten ons zonnestelsel

NASA ruimtevaartuig Voyager 1 heeft een zwak, eentonig bromgeluid opgepikt, ver buiten ons zonnestelsel. Een onderzoeker van Nasa zegt dat het ‘erg zacht en eentonig is’. Het geluid komt waarschijnlijk van de trilling van een kleine hoeveelheid gas in de ruimte tussen verschillende sterrenstelsels.

Met behulp van de opgepikte geluiden hopen wetenschappers de eigenschappen van de omgeving buiten het zonnestelsel te kunnen bepalen. Het geluid kan bijvoorbeeld vertellen hoe groot de dichtheid van de ruimte is.

Dit kan sterrenkundigen helpen de interstellaire ruimte beter te leren begrijpen.

Voyager 1 werd gelanceerd in 1977. Hoewel de sonde voor een missie van slechts vijf jaar is ontworpen, stuurt hij 43 jaar later nog steeds gegevens naar onze planeet. In 2012 of 2013 verliet Voyager 1 ons zonnestelsel. Het ruimtevaartuig bevindt zich al meer dan 22 miljard kilometer van de aarde. Er is geen ander door de mens gemaakt object dat verder van onze planeet is verwijderd.