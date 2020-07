Vooral mensen met alu-hoedjes weigeren mondkapje

Ben jij zo iemand die gelooft dat een verborgen elite aan alle touwtjes trekt in de wereld? Dat Bill Gates actief bezig is om de mensheid om te brengen? Dan is de kans groot dat je ook geen zin hebt om een mondkapje te dragen of een afstand van anderhalve meter aan te houden.

Onderzoekers van de universiteit van de Franse stad Rennes hebben een sterke correlatie gevonden tussen mensen die geloven in samenzweringstheorie├źn (ook wel bekend vanwege het dragen van aluminium hoedjes tegen de straling) en zij die weigeren om aan anti-Corona maatregelen te doen.

Opmerkelijk is dat deze groep aan het begin van de pandemie juist wel heel fanatiek mondkapjes droeg en thuis bleef. Maar zodra de overheid daartoe opriep, hielden ze op met deze maatregelen. Het wantrouwen tegen de overheid was dus sterker dan hun zorgen over hun gezondheid.

Opvallend is dat gelovers in wereldwijde samenzweringen het risico dat ze Corona krijgen hoger inschatten dan de rest van de bevolking. Ook hoger dan daadwerkelijk het geval is. Maar toch weigeren ze exact die maatregelen te nemen die nodig zijn om het te vermijden. Waarom? Omdat de overheid het opdraagt.

De onderzoekers raden de overheid dan ook aan om minder duidelijk de afzender van maatregelen te zijn. Daarmee krijgen ze ook deze mensen makkelijker mee, schrijven ze in het British Journal of Health Psychology. Het kan overigens nog idioter.