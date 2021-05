Voor minimaal 1,15 miljoen ben je in de ruimte

Het ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft prijzen bekendgemaakt voor de ruimtereizen die gaan uitvoeren. Voor minimaal 1,4 miljoen dollar heb je een retourtje heelal, 1,15 miljoen euro. Vanaf dat bedrag belooft het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos je meer dan honderd kilometer boven de aarde te brengen. Daar begint officieel de ruimte.

Heel erg lang zul je daar niet doorbrengen, na een paar minuten gaat het alweer naar beneden.

Dat het gaat om een minimumbedrag, komt omdat Blue Origin de eerste kaartjes via een veiling gaat verkopen. Volgens het bedrijf zelf zal de prijs wel wat hoger uitkomen, ze hebben al 5200 mensen geregistreerd die met de veiling mee willen doen. De verkoop bij opbod is op 12 juni; op 20 juli gaat de vlucht de ruimte in.