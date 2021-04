Voor het eerst zuurstof verzameld op Mars

Voor het eerst in de geschiedenis is er zuurstof op een andere planeet verzameld en opgeslagen. Het Nasa robotkarretje Perseverance heeft een apparaat aan boord dat uit de dunne atmosfeer van Mars de aanwezige zuurstof kan filteren en comprimeren.

Met de zuurstof die nu is verzameld, zou een astronaut op de rode planeet tien minuten kunnen ademen.

De atmosfeer van Mars bestaat nu voor het grootste deel uit kooldioxide. Daar hebben mensen niets aan. Maar er zit ook zuurstof in. Door die te verzamelen, is het mogelijk voor mensen om op de planeet te verblijven. Een grotere versie van het apparaat dat nu in Perseverance zit, zou een kleine kolonie mogelijk moeten maken.

Maandag toonde Nasa aan dat het ook al mogelijk is om met een helikopter op Mars te vliegen. Ook dat is in voorbereiding op een langer menselijk verblijf op de planeet. Zo zouden kolonisten de planeet makkelijker kunnen verkennen. Wanneer dat gaat gebeuren is nu nog onbekend, maar het zal nog deze eeuw zijn. Energie lijkt er ook al op de planeet te zijn.