Voor het eerst jongetje geboren met drie penissen

Voor het eerst in de medische geschiedenis hebben artsen een pasgeboren jongetje behandeld met drie penissen. Het kind, uit Duhok in Irak, kwam op de leeftijd van drie maanden naar het ziekenhuis. Daar zijn twee fallussen verwijderd, de derde zien de artsen als zijn ‘normale’ lid.

Zogenoemde supernumaire of extra geslachtsdelen zijn zeldzaam. Bij een op de zes miljoen jongetjes is een extra uitstulping te zien. Die kunnen artsen met chirurgie makkelijk verwijderen. Maar twee extra, dat is helemaal zeldzaam. Zeker omdat de overbodige penissen niet onopvallend waren.

Ze hadden ook zwellichamen, zodat ze later in zijn leven stijf hadden kunnen worden. Maar een pisbuisje zat er niet in. Dat maakte de operatie voor de artsen makkelijker, aangezien ze minder leidingen hoefden om te leggen, schrijven ze in een verslag van hun operatie in het International Journal of Surgery Case Reports.

Waarom sommige mensen met extra lichaamsdelen worden geboren, is nog altijd niet duidelijk. Er zijn mensen met extra tanden – heel veel extra tanden soms, extra vingers en tenen en zelfs tweede hoofden. Bij vrouwen zijn twee schedes geconstateerd, dus het is ook niet typisch voor mannen. Waarschijnlijk gaat het om genetische afwijkingen.