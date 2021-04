Volgens EMA inderdaad verband vaccin en trombose

Er is een direct verband tussen het coronavaccin dat wordt gemaakt door AstraZeneca en trombose. Maar deze bijwerking is uiterst zeldzaam. Op de paar miljoen mensen die het vaccin hebben ontvangen, hebben enkele tientallen mensen deze bijwerking gehad. Dat zegt Marco Cavaleri, hoofd vaccinaties van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, in Italiaanse media.

Duitse medische onderzoekers hebben dat verband al drie weken geleden aangetoond. Het vaccin traint bij mensen het afweersysteem, zodat ze geen Covid-19 kunnen krijgen. Maar in een heel enkel geval activeert het ook de bloedplaatjes, die een trombose kunnen veroorzaken. Dat gebeurt vooral bij jonge mensen, die een actiever immuunsysteem hebben.

Maar de voordelen van het vaccin zijn desondanks groter dan de risico’s, zegt Cavaleri. Toch kan hij er ook niet omheen dat mensen zijn gestorven aan deze bijwerking. Mensen die zonder het vaccin nog hadden geleefd.

Een week geleden noemde het EMA het vaccin van AstraZeneca nog ‘absoluut veilig‘. Maar daar komen ze dus nu op terug.

Bloedplaatjes zorgen dat het bloed stolt als mensen een wond hebben. In zeer zeldzame gevallen zorgt het vaccin dat de patiënten door de vaccinatie antilichamen ontwikkelen die zich vasthechten aan de bloedplaatjes. Daardoor begint het bloed spontaan te stollen terwijl het gewoon binnenin het lichaam is. Als een dergelijke stolling plaatsvindt in bijvoorbeeld de hersens, sterft iemand.