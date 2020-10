Volgende verrassing 2020: megavulkaan staat op uitbarsten

Het jaar 2020 blijft voor verrassingen zorgen. De volgende zou wel eens uit IJsland kunnen komen. Daar staat een megavulkaan op het punt van uitbarsten. De Grímsvötn is een oude bekende, bij een uitbarsting in 2011 moesten negenhonderd vluchten worden geannuleerd.

Volgens de IJslandse vulkanologische dienst wijst alles erop dat Grímsvötn binnen afzienbare tijd weer actief gaat worden. Juist bij deze vulkaan is dat zorgelijk. Grímsvötn is namelijk geen gewone vulkaan. In plaats van een berg, bestaat de krater uit een diep gat in de ondergrond.

Daar is in de loop der tijd een gletsjer in komen te liggen. Die bestaat van boven uit ijs, maar dichter bij het vulkanische hart is het water juist vloeibaar en superheet. Daardoor is het moeilijk om de vulkaan te bestuderen. Wat we wel weten, is dat deze vulkaan erg heet is en dat uitbarstingen daardoor erg veel kracht hebben.

Bij vorige uitbarstingen heeft deze vulkaan voor zeer veel overlast gezorgd. Het vele water in de krater verdampt en zorgt voor veel stoom en er komt zeer veel as vrij. Dat zorgt voor een dikke wolk, die alle zonnestralen tegenhoudt. Voor het vliegverkeer kan een uitbarsting dan ook rampzalig zijn, omdat de as straalmotoren kapotmaakt.

Grímsvötn heeft in het verleden kleine uitbarstingen gehad, maar ook een paar zeer grote. Alle tekens wijzen er nu op dat de vulkaan zich opmaakt voor een flinke eruptie. De magmakamer is zich aan het vullen en er zijn constant aardbevingen in het gebied.