Voetbal: iedere tweede goal is toeval

Kan Nederland Europees Kampioen worden? Als we een beetje mazzel hebben wel. Want iedere tweede goal die de spelers bij het toernooi gaan scoren, komt voort uit toeval. Geluk of ongeluk bepaalt zelfs vaak wie een finale wint. Dat zeggen Duitse sportwetenschappers na het bestuderen van doelpunten uit de Engelse Premier League.

De onderzoekers van de Deutsche Sporthochschule Köln definieerden als toeval alle situaties die qua oorsprong en gevolgen niet te plannen zijn. Daartoe behoren afgeketste schoten, ballen die via de paal naar de doelpuntenmaker stuiteren of doelpunten die onbedoeld door een verdediger worden voorbereid. Op zulke situaties is vrijwel niet te trainen.

De wetenschappers onderzochten hoeveel van dit soort rommelgoals ze vonden onder de 7.263 doelpunten die in de Premier League werden gescoord. Het resultaat: de wetenschappers zagen dat 46 procent van de goals zo tot stand komt. Bovendien is het aandeel toevallige doelpunten groter voor zwakkere teams en bij een gelijke tussenstand. Daarom kan Schotland uit zo’n lastige wedstrijd voor Oranje zijn.

Volgens de onderzoekers, die publiceerden in het Journal of Sports Sciences, toont hun studie aan hoe voetbal van gelukjes en toeval aan elkaar hangt. En waarom de beste ploeg lang niet altijd wint. Wel zien ze het aandeel toevalstreffers in de loop der jaren iets dalen. De sport is professioneler aan het worden. Maar omdat 60 procent van alle wedstrijden eindigt in een gelijkspel of een winst met slechts één doelpunt verschil, blijft toeval belangrijk.