Voetbal: Afrikanen spelen beter door lockdown

Het was een raar gezicht: voetbalwedstrijden in lege stadions. Maar de lockdown vanwege Corona had een opmerkelijke nevenwerking. Afrikaanse voetballers in Europa gingen er beter door spelen. Eindelijk was er geen racisme meer vanaf de tribunes.

Onderzoekers van de universiteit van Trento in Italiƫ analyseerden vijfhonderd wedstrijden uit de Italiaanse profcompetitie. Daarbij letten ze vooral op de 7 procent spelers van buiten Europa, waaronder Afrikanen.

Kwamen passes aan? Scoorden spelers? Wonnen ze duels? Met hulp van een algoritme beoordeelden de onderzoekers het spel. Wat bleek? In lege stadions speelden Afrikanen 3 procent beter. Hun ballen kwamen vaker aan, ze passeerden meer tegenstanders. Dat gold helemaal in wedstrijden waar iets op het spel stond, zoals derby’s. Daarin speelden ze tot 10 procent beter.

De verbetering van het spel was te zien in alle wedstrijden, ongeacht zaken als het weer of reistijd. Het enige verschil was een gebrek aan toeschouwers die bananen op het veld gooien of apengeluiden maken. Dat racisme komt dus bij de spelers binnen, concluderen de wetenschappers. Tijd om het zwaarder te bestraffen?