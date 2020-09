Voetafdrukken vroegste bewijs van mensen op Arabisch schiereiland

Bewaarde voetstappen van 120.000 jaar oud. Dit is het vroegste bewijs van de aanwezigheid van mensen op het Arabisch schiereiland. De oude sporen zijn afkomstig uit de Nefud woestijn, in Saoedi-Arabië.

Wetenschappers vonden 400 afdrukken aan de oever van een meer. Het waren bijna alleen maar pootafdrukken van wilde ezels, olifanten en kamelen. Slechts zeven afdrukken waren menselijk. Researchers vergeleken de grootte en de vorm met die van de moderne mens en Neanderthalers. Het blijkt dat de afdrukken zijn gemaakt door mensen met langere voeten, grotere lichaamslengte en minder gewicht. Onze voorouders dus. De moderne mens en niet de Neanderthaler.

Daarnaast zijn de oude voetstappen tussen de 112.000 en 121.000 jaar oud. Het blijkt dat er toen geen Neanderthalers in het Midden-Oosten leefden. Overigens is meer onderzoek nodig om de ouderdom exact vast te stellen.

De vondst van de voetafdrukken bewijst nog iets. Namelijk dat mensen in staat waren om lange afstanden af te leggen. Want het Arabisch schiereiland lag op de route tussen Afrika en Azië. De Nefud woestijn was 120.000 jaar geleden een soort savanne met water. De botten van de gevonden dieren wijzen erop dat ze niet geslacht zijn. Ook zijn geen stenen voorwerpen gevonden. Daarom denken wetenschappers dat de mensen die de voetstappen hebben gemaakt, een pit-stop maakten bij het meer om te drinken.