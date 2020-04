Vliegen in tijden van Corona: hoe?

Iemand hoest in een vliegtuig vol met mensen. Hoe ziet dat eruit? Nou, zoals op het plaatje hierboven. Druppeltjes van de hoest verspreiden zich over de volle breedte van het vliegtuig en vliegen over minstens zeven rijen. Het resultaat is dat tientallen mensen ziek worden. In tijden van Corona gaan één of twee van die passagiers dood.

Als de economie voorzichtig weer gaat draaien, zullen mensen ook weer willen vliegen. Maar hoe?

Mondkapjes

De eenvoudigste maatregel is om iedereen mondkapjes te laten dragen. In de VS stellen veel vliegtuigmaatschappijen die vanaf mei verplicht. Maar veel mensen dragen hun kapjes verkeerd of raken juist geïnfecteerd door de voorkant aan te raken. De vraag is of ze op langere vluchten effectief zullen zijn.

Ultraviolet licht

Een andere oplossing is desinfecteren met ultraviolet licht. Een bedrijf uit Californië biedt een karretje aan dat je door de cabine kan rijden en met fel licht de ziekteverwekkers doodt. Mensen ondervinden er geen schade door, blijkt uit test met muizen. Maar het lijkt moeilijk om dit systeem te gebruiken bij een volle cabine.

Spuugkappen

Praktischer is de oplossing van het Italiaanse Avio Interiors. Daar hebben ze van plastic een soort kap gemaakt die nog het meest lijkt op de oude haardrogers bij de kappers. Het zondert mensen af van de rest, terwijl passagiers er wel doorheen kunnen kijken. Probleem bij dit systeem is dat je de kappen grondig schoon moet maken na iedere vlucht. Met UV-licht wellicht?

Marsmannetjes

Dan is er nog het cabinepersoneel. Hoe gaan we die beschermen? In Azië, waar ze ervaring hebben met Sars, weten ze wel hoe: helemaal ingepakt. Air Asia heeft van hun personeel een soort marsmannetjes gemaakt, maar wel in de bedrijfskleuren. Binnenkort ook in KLM-blauw?