Vlak voor eisprong is man ineens minder aantrekkelijk

Vlak voor een vrouw haar eisprong heeft, kijkt ze ineens met andere ogen naar haar man. Hij is ineens een stuk minder aantrekkelijk. Daarna keert de aantrekkingskracht terug. Dat is de uitkomst van een studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder 33 heteroseksuele koppels waarvan de vrouw niet aan de pil is.

Minder dan veertig is een relatief kleine groep om te bestuderen, toch kwamen opmerkelijke zaken uit het onderzoek, dat is gepubliceerd in het vakblad Biological Psychology. Het belangrijkste is dat als het hormoon estradiol toeneemt in het lichaam, vrouwen anders naar hun mannen gaan kijken. Is het eerst een snoepje, met veel van deze vorm van oestrogeen in het lijf, verandert hij in een lelijk eendje.

Opmerkelijk genoeg betekent dat niet dat koppels minder seks hebben. Vrouwen negeren hun verminderde aantrekkingskracht dus, of mannen dringen net zo lang aan tot het toch gebeurt.

Estradiol komt vlak voor de eisprong vrij. Waarom het deze uitwerking heeft op vrouwen, is nog niet bekend. Het is raar dat het lichaam een rem zet op de vrouwelijke lust vlak voor haar meest vruchtbare periode. Volgens de onderzoekers kan de negatieve reactie op de eigen partner een manier zijn om een vrouw tijdelijk open te stellen voor andere kerels. Evolutionair is dat een gunstig scenario, er komen nieuwe genen in een gezin, terwijl de vrouw wel de stabiliteit van de relatie heeft.

Maar om dat vast te stellen, is meer onderzoek nodig. Vooral naar buitenechtelijke activiteiten van vrouwen ten opzichte van hun cyclus.