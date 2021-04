Vitamines helpen tegen Corona – een beetje en alleen bij vrouwen

Het slikken van vitamines helpt tegen Corona. Maar denk vooral niet dat je immuun bent omdat je multivitamines inneemt. Vooral mannen hebben er weinig aan. Dat is de uitkomst van een studie door onder andere King’s College London. Het meest nuttig lijkt een cocktail van vitamines.

De onderzoekers volgden mensen in de VS, Groot-Brittannië en Zweden in de zomer van 2020. Ze zagen dat van de mensen die supplementen slikten 6 procent Covid kreeg; onder de algemene bevolking was dat 6,6 procent. De verschillen zijn dus klein.

Welke supplementen je inneemt is wel belangrijk. Mensen die hun voeding regelmatig aanvulden met multivitaminen verlaagden hun risico op SARS-CoV-2 met 13 procent, vitamine D slikken betekende een 9 procent lager risico, probiotica verlaagde de kans met 14 procent en omega-3 vetzuren met 12 procent.

Zink, vitamine C en knoflook hadden geen effect op de kans op Corona.

Een opmerkelijke uitkomst van de studie is dat de supplementen alleen bij vrouwen lijken aan te slaan. Bij mannen zagen de onderzoekers geen reductie van het risico, bij vrouwen wel. Dat kunnen ze niet verklaren, behalve door het feit dat vrouwen wellicht beter voor zichzelf zorgen en dus sowieso minder snel blootstaan aan ziektes.

(BMJ Nutrition, Prevention & Health)