Virtuele pornoster is intelligenter

Mannen die naar porno kijken in een virtual reality omgeving, vinden de actrices knapper. Ze hebben meer het gevoel dat de virtuele pornosterren flirten en echte intimiteit bieden. Bovendien hebben ze het gevoel dat de vrouwen in de filmpjes intelligenter zijn.

Tot die opmerkelijke conclusies komen onderzoekers van het Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Duitsland na een experiment waarbij vijftig heteromannen tussen de 18 en 60 naar virtuele porno keken. Om vergelijkingsmateriaal te hebben, keken de mannen op een andere dag naar een 2D pornofilm.

De Duitse wetenschappers zagen grote verschillen. Beide soorten films wonden de mannen op. Maar bij de virtuele versie – een man gaat naar bed met twee vrouwen – voelden ze een daadwerkelijke interactie met de twee dames. Die ging zover dat de Hamburgers VR-filmpjes een ‘empathie machine’ noemen.

Het gevoel van echte intimiteit ging zelfs zo ver, dat de mannen meer oogcontact met de actrices rapporteerden. Waarom ze ook dachten dat hun virtuele bedgenotes intelligenter waren, is niet bekend. Maar het hoort waarschijnlijk bij het algemene gevoel van echt contact.

Het onderzoek is gepubliceerd in het academische vakblad Journal of Sex Research.